Des journalistes espagnols étaient à Tétouan

Un groupe de journalistes espagnols s’est rendu, le week-end dernier, à Tétouan pour s’informer du potentiel touristique et naturel dont regorgent les villes de Tétouan et de Chefchaouen, ainsi que l’offre touristique de la côte Tamouda Bay.

Organisée par les Conseils provinciaux du tourisme de M’diq-Fnideq et de Tétouan, en partenariat avec la délégation de l’Office national marocain du tourisme à Madrid, cette visite a pour objectif de promouvoir la liaison aérienne liant Malaga à Tétouan auprès des touristes espagnols, à travers la mise en avant du produit touristique de Tétouan, M’diq, Fnideq, Chefchaouen et leurs régions proches.

Dans une déclaration à l’agence MAP, la présidente du Conseil régional du tourisme de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Rkia Alaoui a indiqué que la visite s’est fixé pour objectif de promouvoir la nouvelle liaison pour attirer les touristes espagnols, surtout ceux issus de l’Andalousie, faisant remarquer que le vol entre les deux villes se fait en seulement 30 minutes.

Malgré la proximité géographique, “nous avons constaté une faible connaissance de la région chez les acteurs espagnols”, a-t-elle relevé, estimant que cette initiative permettra de mettre en valeur l’offre touristique, la diversité culturelle et la richesse historique de la région.

La visite s’inscrit dans le cadre du plan de communication du Conseil auprès des touristes espagnols, qui ambitionne aussi d’allonger la saison touristique au-delà de la période estivale, a-t-elle noté.

Un communiqué du Conseil régional du tourisme a souligné que la liaison Tétouan-Malaga constitue une importante opportunité pour la région et ses professionnels afin de renforcer leur présence à l’international et de positionner leurs destinations comme des alternatives regorgeant d’atouts culturels, naturels et balnéaires.

L’initiative du Conseil devrait se poursuivre pour faire connaitre la région aux professionnels du tourisme en Espagne, et renforcer les arrivées des touristes espagnols.

S.L. (avec MAP)