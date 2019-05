Des joueurs du Wydad étaient à la préfecture de police (VIDÉO)

La Direction générale de la Sûreté nationale a célébré, ce jeudi 6 mai, le 63e anniversaire de sa création. A cette occasion, la préfecture de la police a invité plusieurs artistes et joueurs de football.

Parmi eux, on retrouve des stars du Wydad de Casablanca comme Brahim Nakach, Abdellatif Noussir, et Salaheddine Saidi. On note également la présence d’anciennes gloires du football national comme Noureddine Naybat, Mustapha El Haddaoui, ou encore un certain Merry Krimau.

Heureux et fiers de prendre part à cette cérémonie, les joueurs du Wydad livrent leur ressenti au micro de Le Site Info.

N.K