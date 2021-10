Des hommes d’affaires turcs à Marrakech, voici pourquoi

Une délégation composée de 23 hommes d’affaires turcs, membres de l’Association des industriels et hommes d’affaires indépendants (MUSIAD), s’est rendue vendredi à Marrakech, dans le cadre d’une visite de prospection des multiples opportunités d’investissement offertes dans la région Marrakech-Safi.

Cette délégation turque représente des entreprises œuvrant notamment, dans les secteurs de l’industrie automobile et du transport, la construction, les énergies renouvelables, le tourisme, les mines, la promotion immobilière, les médias, le digital, l’agroalimentaire, la cosmétique, l’industrie pharmaceutique et médicale, la santé, le design, la bureautique et les services financiers.

A cette occasion, une rencontre réunissant les opérateurs économiques de la région Marrakech-Safi et leurs homologues turcs a été organisée à la Chambre de Commerce, d’Industrie, et de Services (CCIS) à Marrakech, dans le but de prendre connaissance potentialités ainsi que des opportunités d’investissements au niveau de cette partie du territoire national.

Intervenant à cette occasion, le président de la CCIS, M. Kamal Ben Khaled, a souligné que tous les acteurs économiques de la région, dont le Centre Régional d’Investissement (CRI) et la CCIS, sont disposés à accompagner les investisseurs turcs désireux investir dans la région.

« Grâce à ses multiples opportunités d’investissement et ses infrastructures modernes, la région Marrakech-Safi constitue une plateforme idoine pour les entreprises turques souhaitant se développer et conquérir de nouveaux marchés », a-t-il ajouté.

De son côté, M. Mehmet Kutahneci, à la tête de la délégation turque, a présenté les missions de la MUSIAD, forte de ses 11.000 membres présents à travers les quatre coins du monde.

Dans ce cadre, il a relevé que les chefs d’entreprises turcs portent un intérêt particulier pour le Maroc, un pays doté d’une position géographique stratégique et présentant de grandes opportunités d’affaires, outre de grandes facilités douanières nécessaires à l’encouragement des échanges commerciaux entre les deux pays.

Dans ce contexte, il a émis le voeu de voir le niveau des relations de partenariat économique bilatéral se hisser davantage, relevant que le partenariat entre le Maroc et la Turquie ne cesse de se renforcer grâce à l’accord de libre-échange liant les deux pays.

Par la suite, le directeur du pôle impulsion économique et offre territoriale au CRI Marrakech-Safi, M. Mohamed Amine Sabibi, a passé en revue les multiples et différentes potentialités que recèle la région ainsi que les opportunités d’investissement offertes, surtout dans des secteurs durables.

Des rencontres de networking et de réseautage visant à faciliter et à améliorer le flux commercial et d’investissement entre les deux pays ont eu lieu lors de cette rencontre, qui a permis d’examiner les moyens de sceller de nouveaux partenariats dans les secteurs cibles.

La délégation d’hommes d’affaires turcs en visite de travail au Maroc du 27 au 31 octobre courant, s’est rendue auparavant à Rabat et à Casablanca où elle avait pris connaissance des opportunités d’investissement dans ces deux métropoles.

FB