Des hommes d’affaires français à Agadir

Une délégation d’hommes d’affaires français de la région du Grand Est a entamé jeudi à Agadir, une mission économique dans la région de Souss-Massa.

Initiée par le Centre régional d’investissement Souss-Massa (CRI/SM) et l’Agence d’attractivité inspire Metz, en partenariat avec le consulat général du Royaume du Maroc à Strasbourg, cette mission économique vise à informer les membres de la délégation économique de grands projets réalisés dans différents secteurs à Souss-Massa, développer un climat d’affaires et nouer des relations opérationnelles avec des acteurs et porteurs de projets marocains.

Intervenant à cette occasion, le Directeur général du Centre régional d’investissement Souss-Massa (CRI SM), Marouane Abdelati , a jeté la lumière, sur les outils offerts pour assurer l’accès des investisseurs aux informations, dont notamment, l’élaboration d’un guide du foncier industriel en plusieurs langues et la mise en ligne de la plate-forme « Zonesindustriellessoussmassa.ma « , qui est un service offert par le CRI au profit des investisseurs et porteurs de projets en recherche d’un lot de terrain industriel dans la région, outre « La bourse régionale de partenariat » qui est une plateforme BtoB visant de mettre en relation d’affaires les entreprises régionales, les partenaires nationaux et internationaux.

De même, le DG du CRI a présenté les opportunités d’investissements et d’affaires dans les différents secteurs productifs au niveau de la région de Souss-Massa dont le tourisme ,l’agroalimentaire, l’industrie, l’immobilier, le développement durable, la pêche, les énergies renouvelables, ainsi que l’offshoring et le digital.

Il a également mis en l’accent sur les atouts de la région Souss-Massa grâce notamment à son positionnement géographique, la qualité de vie agréable, les ressources naturelles diversifiées, les nombreuses infrastructures d’accueil, les incitations régionales à l’investissement, l’offre foncière multi-écosystèmes à prix attractifs, outre le programme de développement urbain ambitieux d’Agadir (2020-2024) et ses différents projets structurants.

Dans une déclaration à la MAP, le maire de Metz, François Grosdidier qui conduit la délégation, a souligné que cette mission économique française a pour but de découvrir la région de Souss-Massa et la ville d’Agadir bien au delà des « clichés très positifs de station balnéaire » et les potentialités économiques et humaines dont elles regorgent.

Pour leur part, des hommes d’affaires français membres de la délégation ont souligné le grand intérêt qu’ils portent à la région Souss-Massa et leur souhait de contribuer à la dynamique économique locale à travers notamment le partage des expériences et des expertises en matière de promotion territoriale et de formation et la recherche.

La mission économique de la métropole de Metz dans les régions de Dakhla-Oued Eddahab et Souss-Massa du 26 au 31 octobre, intervient dans le but de développer et de soutenir les relations économiques et commerciales entre le Royaume et la France dans leurs dimensions territoriales.

JZ