Des fonctionnaires l’ont échappé belle près de Rabat

La Brigade de la police judiciaire de Bouznika a arrêté, jeudi, en coordination avec les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Settat, trois personnes présumées impliquées dans une affaire de possession et trafic de drogues et de tentative d’agression de fonctionnaires publics, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les éléments de la police étaient intervenus pour appréhender, aux environs de la ville de Bouznika, les mis en cause soupçonnés de s’adonner au trafic de drogues, mais ces derniers ont opposé une violente résistance à l’aide d’un couperet et d’un sabre, obligeant un inspecteur de police à utiliser son arme de service pour tirer une balle qui a atteint l’un des suspects aux membres inférieurs, précise la DGSN dans un communiqué.

Ce recours forcé à l’arme de service a permis l’élimination du danger émanant des mis en cause et la saisie des armes blanches utilisées dans la tentative d’agression, ainsi que 2 kilogrammes de chira, 2 kilogrammes de kif et une somme d’argent supposée provenir du trafic de drogue, selon la même source. Le prévenu blessé a été placé sous surveillance médicale à l’hôpital provincial alors que les deux autres suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)