Des familles de migrants disparus manifestent à Rabat (VIDEO)

Les familles de personnes qui ont choisi l’émigration clandestine, et dont on n’a plus eu de nouvelles, ont organisé un sit-in à Rabat, ce mardi 10 mai, demandant d’avoir des réponses sur le sort de leurs enfants disparus en mer.

Les manifestants ont scandé de nombreux slogans qui vont dans le même sens, c’est-à-dire que les responsables marocains les mettent au courant en révélant ce que sont devenus leurs enfants, s’ils sont morts noyés en mer ou ont été interpellés par la Guardia Civil espagnole.

La soeur de l’un des disparus a déclaré à Le Site info que son frère a été arrêté par les autorités espagnoles et a été incarcéré, sans qu’il n’ait commis aucun délit. Elle a ajouté qu’elle a essayé de contacter de nombreux responsables espagnols pour en savoir davantage sur le sort de son frère. Mais malheureusement, ses tentatives sont restées vaines, a-t-elle déploré.

Notre interlocutrice a également précisé que des dizaines de jeunes Marocains ont désespérément tenter la dangereuse aventure de l’émigration clandestine en Europe et ont disparu dans des circonstances mystérieuses. Et c’est cette incertitude angoissante qui a incité leurs familles à organiser ce sit-in dans l’espoir que les responsables les éclairent sur le sort des leurs.

De même que cette dame a souligné s’être adressée au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Marocains résidant à l’étranger, mais toujours en vain. Par conséquent, le sort de ces dizaines de jeunes demeure toujours inconnu.

L.A.