Des étudiantes marocaines demandent à retourner en Chine pour poursuivre leurs études (VIDEO)

Plusieurs étudiantes marocaines, qui étaient inscrites dans des universités chinoises, ont exprimé leur souhait de retourner en Chine, après un arrêt dû à la pandémie du coronavirus.

L’une parmi elles a déclaré à Le Site info que les étudiants marocains ont été dans l’obligation de quitter la Chine en 2019, dès le début de l’apparition de la maladie. Elle a aussi précisé que ses camarades et elles désirent retrouver les universités chinoises et poursuivre leurs études présentiellement pour éviter la perte de plusieurs années d’efforts estudiantins et un avenir incertain et compromis.

La jeune fille a aussi tenu à souligner que les étudiants sont prêts à accepter toutes les mesures que peuvent exiger les autorités chinoises, comme ils lancent un appel aux autorités marocaines concernées de leur procurer assistance et soutien afin de leur trouver une solution adéquate à leur situation.

A.L.