Des citoyens lancent une nouvelle plateforme pour venir en aide aux plus démunis

Au cours de ce mois de janvier 2020, des internautes ont constitué un groupe sur les réseaux sociaux, dont le noble objectif est de prêter assistance et soutien aux citoyens qui en auront besoin.

Ayant choisi pour nom de leur groupe “J’offre gratuitement”, les initiateurs de ce projet de soutien et de solidarité agissante invitent les personnes, ayant un quelconque besoin, de ne point hésiter à faire part de leurs demandes sur la page dudit groupe.

Mais les membres du groupes tiennent absolument à insister sur le fait qu’ils ne recevront pas eux-mêmes des dons et qu’ils laissent le soin aux bienfaiteurs de contacter les citoyens et de répondre à leurs besoins spécifiques.Et ce, à l’exception des dons de sang dont le groupe “J’offre gratuitement” peut se charger.

“Avant de prêter assistance à un citoyen, assurez-vous bien que son cas le mérite réellement! Nous n’assumons aucune responsabilité, dans le cas contraire. Cela restera entre vous et merci!”, avertissent les membres du groupe.

Voilà une bonne initiative citoyenne que nous nous devons tous d’encourager et d’applaudir vivement! Dans l’espoir qu’elle sera susceptible de rendre de grands services aux personnes qui en ont besoin! Et dans l’espoir également que les dizaines de millionnaires et de milliardaires que comptent le pays en prendront de la graine et feront oeuvre utile, au profit des familles démunies, de patients sans couverture médicale et, en un mot comme en mille, au profit des nombreux damnés de la Terre, oubliés du gouvernement El Othmani!

Larbi Alaoui (avec Rim Tbiba)