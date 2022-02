Des célébrités marocaines se joignent à la campagne digitale contre le mariage des mineures (PHOTOS)

A l’instar de nombreux acteurs des droits de l’Homme, des artistes et des journalistes se sont joints à la campagne du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) pour les pays arabes qui milite contre le mariage précoce.

Parmi ces personnalités et people, l’actrice Mouna Fettou a choisi son compte Instagram pour scander le slogan « Non au mariage des mineures! ». Et d’ajouter qu’il faut dire halte aussi bien aux mariages précoces qu’à ceux forcés. « Oui au droit de ces filles d’opter pour les études! », a encore souligné l’artiste dans sa publication.

De son côté, le journaliste Nihad Senhaji a également rallié le mouvement en stigmatisant les mariages des mineures, via un post où elle a écrit: « Le mariage précoce est une souffrance sans fin et une violation des droits des jeunes filles ». De même qu’elle a choisi comme titre à sa publication: « Le mariage des mineures est illégal! ».

La journaliste de la chaîne nationale 2M, Aziza Laayouni, elle, a également fait un hashtag « Non aux mariage des mineures! », en ajoutant dans son post que les lois seules ne suffisent pas et que l’enseignement est le moyen idoine susceptible de « réveiller les consciences et de changer les mentalités ».

Larbi Alaoui

