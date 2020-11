Des célébrités marocaines se joignent à la campagne de soutien aux FAR (PHOTOS)

Des messages de soutien aux Forces Armées Royales stationnées au Sahara ont inondé les réseaux sociaux ce vendredi après l’annonce officielle que sur hautes instructions royales, les FAR ont procédé dans la nuit de jeudi à vendredi à la mise en place d’un cordon de sécurité afin de sécuriser le flux des biens et des personnes à travers la zone tampon de Guergarate.

Plusieurs artistes et célébrités se sont joints à ce mouvement de soutien, dont le rappeur Don Bigg qui a publié une photo de l’armée marocaine sur son compte Instagram, accompagnée de légende «tout le soutien à nos frères contre l’ennemi».

L’actrice Souad Khouyei a, à son tour, posté une photo de l’armée marocaine, avec le hashtag « Sahara marocain » en commentant «tout notre soutien à nos forces armées stationnées à Guergarate et dans le Sahara marocain». La même photo a été postée par la journaliste Aziza El Aouni, accompagnée du commentaire «victoire et triomphe».

De leur côté, les secrétaires généraux de plusieurs partis politiques ont salué la décision de sécuriser cette zone tampon, considérant que cela permettra la reprise des mouvements civils et commerciaux à travers ce passage ainsi que la sécurisation de la zone tampon, se félicitant du succès de cette opération qui s’est déroulée sans contact direct entre les Forces Armées Royales et les milices séparatistes, et dans le plein respect de l’accord de cessez-le-feu.

La population et les élus de Laayoune ont également, par la voix du président du conseil municipal de la ville, Khallihenna Ould Errachid, s’est félicitée de cette décision «sage» et «logique» qui permet de sécuriser la libre circulation commerciale et civile dans cette zone reliant le Maroc à la Mauritanie.

Le Maroc a annoncé vendredi que l’opération «s’est déroulée de manière pacifique, sans accrochage ni menace pour la sécurité des civils. »

S.Z.

