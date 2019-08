Des Casaouis ont eu une mauvaise nouvelle le jour de l’Aïd

Mauvaise surprise, ce matin de l’Aïd al-Adha, pour les habitants de certains quartiers de Casablanca! Il s’agit du quartier Benjdia et de Derb Omar qui ont connu une coupure d’eau potable inopinée. Ce qui a provoqué l’ire compréhensible des habitants.

L’un de ces derniers a déclaré à Le Site Info que c’est dimanche soir que les robinets étaient à sec à cause de dommages survenus à une canalisation d’eau potable. Et on avait promis aux riverains que tout rentrerait dans l’ordre dans quelques heures.

Sauf que les quelques heures se sont prolongées jusqu’au jour de l’Aïd. “Chose promise, chose due” doit sûrement être un diction méconnu de Lydec. Notre interlocuteur a ajouté que certains habitants ont alors essayé de se procurer de l’eau pour pouvoir sacrifier leurs moutons. Sauf que toutes les boutiques et centres commerciaux sont fermés à cause, justement, de l’Aïd. L’on imagine alors assez bien le désarroi des familles ne sachant comment accomplir ce rituel religieux.

Certaines familles ont donc décidé de se rendre chez des membres de leurs familles pour y passer cette journée. En transportant leurs ovins, a précisé notre interlocuteur!

Ben Brahim