Des canadairs pour circonscrire l’incendie de forêt à Taza

Les autorités ont eu recours à trois canadairs pour circonscrire l’incendie qui s’est produit, depuis mercredi 15 juin, dans la grande forêt de Bouguerba, à Taza, a appris une source de Le Site info.

Les trois avions sont approvisionnés en eaux des barrages situés dans la région, a ajouté la même source., soulignant que l’on ne déplore aucune perte humaine, mais que plusieurs hectares ont été consumés par les flammes de l’incendie. de forêt.

De même que les éléments de la Protection civile ont trouvé beaucoup de peine à maîtriser le sinistre à cause des vents soufflant dans la région et qui contribuent à multiplier le nombre des foyers, en sus de la forte chaleur qui sévit dans les lieux.

Par ailleurs, selon notre source, les causes de l’incendie sont encore inconnues, pour l’heure, et une enquête a été diligentée par les éléments de la Gendarmerie royale à ce sujet. A rappeler également que cette région forestière de Taza est connue par les incendies qui s’y produisent à causes des fortes températures.

L.A.