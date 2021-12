Des avocats contestent la présentation du pass vaccinal dans les tribunaux

L’imposition de présenter le pass vaccinal est vivement contestée par de nombreux avocats qui demandent l’annulation pure et simple de cette décision.

Dans un communiqué, la Fédération des associations des jeunes avocats a exprimé son refus de l’imposition du pass vaccinal pour l’accès aux tribunaux du Royaume, considérant que cette décision est abusive et touche l’indépendance de la profession. La Fédération, de ce fait, demande aux avocats de s’en tenir à leur droit du libre accès aux tribunaux, comme aux autres lieux et espaces publics.

Et de souligner l’inconstitutionnalité d’une telle mesure de présentation du pass vaccinal et sa non-conformité avec les règles fondamentales et internationales des droits de l’Homme et ce, en l’absence d’une loi législative de l’obligation de se faire vacciner, dans l’attente que l’Etat assume ses responsabilités concernant les résultats inhérents inhérents à la vaccination des citoyens.

Larbi Alaoui