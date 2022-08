Des autocars reliant Casablanca et Rabat dans un état lamentable, les voyageurs s’en plaignent

De nombreux passagers en provenance de Casablanca et à destination de Rabat, et vice-versa, sont profondément choqués par l’état déplorable des autocars faisant la navette entre ces deux villes du Royaume.

Aussi, sur les réseaux sociaux, des internautes ont-ils publié, partagé et commenté des photos d’autocars d’une société renommée, au Maroc, dans le secteur du transport routier, montrant le délabrement des sièges, entre autres équipements. Les mêmes clichés font aussi voir des sièges attachés les uns aux autres par des cordes, comme moyen dérisoire et misérable de les retenir de chuter les uns sur les autres!

De même que ces autocars prennent plus de passagers, dépassant leur capacité et le nombre des sièges, qui sont entassés comme des sardines en boîte, surtout tôt le matin ou le soir. Ce qui fait naturellement réagir les passagers et provoquer leur colère de ne pas trouver un siège de libre, comme promis à l’achat de leur billet de voyage. Leurs protestations peuvent souvent se transformer en injures langagières, voire parfois en échange de coups.

Des internautes s’interrogent également sur la raison pour laquelle ces autocars stationnent loin de la gare routière Oulad Ziyane, à Casablanca, à la quête de voyageurs en partance à Rabat, mais aussi comment il se fait que ces véhicules vétustes passent les barrages sécuritaires en enfreignant la loi et sans subir nul contrôle.

L’on s’étonne également , en sus du stationnement loin d’Oulad Ziane, que les propriétaires de ces autocars recrutent des intermédiaires dont le travail consiste à chercher des passagers dans les environs ou sur la route de Rabat. Ces mêmes intermédiaires se font payer en espèces en contrepartie de tickets de voyage ne comportant pas le nom de la société, mais avec une seule mention: « Transport toutes directions ».

L.A.