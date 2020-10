Des actes de vandalisme suscitent la colère des Tétouanais

Des inconnus ont perpétré des actes de vandalisme, au cours de cette semaine, à la belle corniche de la Colombe Blanche. Et de nombreux Tétouanais s’insurgent à l’encontre de ces actions criminelles.

Selon une source de Le Site Info, grande a été la surprise des habitants de constater la démolition de bancs publiques de la corniche de la ville du Nord, ainsi que de celle d’espaces de jeux réservés aux enfants tétouanais, comme à ceux des visiteurs de la ville.

Par conséquent, de nombreux acteurs associatifs et des défenseurs des droits humains demandent que les mis en cause soient identifiés et sanctionnés pour avoir vandaliser les biens de l’Etat. De tels actes criminels n’ont pas manqué de susciter la colère et l’indignation des habitants et des visiteurs de la belle « Paloma Blanca » qu’est la ville de Tétouan.

A.T.