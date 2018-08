Les dernières nouvelles d’Ibtissame Lachgar arrêtée jeudi à Rabat

Et d’ajouter qu’elle a décidé, avec un ami, d’aller porter plainte. “On passe au poste de police la plus proche. Le flic ne nous écoute pas et se met à m’expliquer en gros que ces jeunes avaient raison, que je n’avais que je méritais, défendre les PD etc.”, ajoute-t-elle.

“J’ai été raccompagnée chez moi dans la nuit de vendredi en voiture par trois ami-e-s. (…) lorsque soudain nous sommes attaqué-e-s par une bande de 5 ou 6 jeunes du quartier (à l’arme blanche). Ces derniers se mettent à m’insulter, à me reprocher mon mode de vie ‘libertaire’, mes idées et particulièrement de défendre les PD”, écrit-elle.