Dernière minute: nouveau changement d’horaires pour les écoles au Maroc

A partir de mars, les horaires des écoles changeront, passant à 8h-12h et 14h-18h. D’après le document, les deux nouvelles formules concernent les écoles publiques et privées.

Dans un communiqué, dont Le Site info détient une copie, les écoles devront adopter deux formules d’horaires. En automne et en hiver, les élèves du collège et du lycée auront cours de 9h à 13h et de 15h à 18h.

Le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Saïd Amzazi a reçu lundi 29 octobre au siège du ministère les membres de la Fédération nationale des associations des parents d’élèves. Cette dernière avait, en effet, diffusé un communiqué pour dénoncer le maintien de l’heure d’été et ses répercussions sur les élèves.