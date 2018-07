Dernière ligne droite pour le TGV marocain

L’ONCF avait précisé que l’offre commerciale est en cours de finalisation en vue de l’entrée en exploitation commerciale du projet durant le dernier trimestre 2018. Cette offre commerciale se traduira par une gamme tarifaire diversifiée et une politique de services rénovée offrant un plan de desserte étoffé et un système d’information voyageurs novateur.

Le responsable gouvernemental a indiqué que la mise en service commerciale interviendra au terme de la période de pré-exploitation et à l’issue de l’homologation et de la certification de la ligne par un cabinet d’audit international spécialisé, relevant que le 4 mai dernier, le train d’essai conduit a atteint la vitesse de 357 km/h entre Tanger et Kénitra, établissant ainsi le record de vitesse sur des lignes ferroviaires au sein du continent africain.