Depuis Melillia, ils inondaient le marché marocain de médicaments périmés

Une bande criminelle composée de sept individus a été interpellée par la Guardia Civil à la ville marocaine occupée de Melillia, rapporte le quotidien Al Massae de ce vendredi. Le réseau acheminait de grandes quantités de médicaments périmés ou contrefaits au Maroc, via le poste frontalier de Béni Ansar.

La Guardia Civil a déclaré que les trafiquants entreposaient cette marchandise dans d’immenses dépôts avant son acheminement vers différentes villes du Royaume. Ladite marchandise périmée ou contrefaite était composée essentiellement de produits cosmétiques et de médicaments pour soulager céphalées et douleurs articulaires.

Le journal précise que la Guardia Civil avait les trafiquants à l’oeil depuis des semaines, suite à une plainte dénonçant le trafic. Il s’est avéré après leur arrestation qu’il s’agit d’Espagnols et de Marocains qui revendaient en gros ces grandes quantités de médicaments périmés et contrefaits à Béni ansar. Et une enquête est diligentée dans le but de savoir si la bande a des ramifications dans différentes régions du Royaume.

B.B et A.D