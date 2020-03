Dépistage du coronavirus: au coeur de l’Institut Pasteur de Casablanca (VIDEO)

De notoriété publique, l’Institut Pasteur de Casablanca compte parmi les laboratoires des plus réputés au Maroc. Et depuis que des cas de coronavirus ont été détectés, le personnel a du pain sur la planche et chacun y met du sien pour mener dans les conditions les meilleurs les tâches qui lui incombent.

Ainsi, de façon bien organisée, aussi précise qu’une montre suisse, les prélèvements sont reçus et analysés afin de s’assurer que le patient est infecté du Covid-19 ou non.

Par ailleurs, le responsable du laboratoire de virologie médicale et de biosécurité niveau 3+ à l’Institut Pasteur, a assuré que le rythme du travail a changé de fond en comble au sein de l’établissement. Et ce, a précisé Jalal Nourlil, depuis l’annonce de cas de Covid-19 confirmés au Maroc.

Le responsable nous explique, dans le moindre détail, les étapes et le travail minutieux et professionnel des blouses blanches de l’Institut Pasteur en vue du dépistage des cas de Covid-19.

L.A.