Départ de Messi: les explications de Laporta (VIDEO)

Le président du FC Barcelone a expliqué, ce vendredi en conférence de presse, les raisons qui ont empêché Lionel Messi de prolonger dans son club de toujours.

« Nous nous sommes heurtés à un contexte financier hostile. Avec le contrat proposé à Leo, la masse salariale représentait 110% des revenus du Barça. Vu les lois de fair-play financier de la Liga, ce n’était pas possible. Les chiffres du club, après notre audit, sont bien pires que ce l’on nous avait annoncé. Les pertes sont bien plus importantes que nous le pensions. Tout cela ne nous donne aucune marge salariale », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Le fair-play financier ne nous a pas permis d’enregistrer le contrat avec lequel nous étions tombés d’accord avec Lionel Messi. Nous aurions pu l’enregistrer si nous avions accepté un accord avec la Liga qui prévoyait purement et simplement d’hypothéquer une grande partie des droits TV du club pendant un demi-siècle, ce que j’ai refusé », soulignant par ailleurs que « Le club est au-dessus de tout ».

L’homme d’affaires catalan a déploré le fait que le club « n’a pas pu répondre aux exigences de la Liga ». « Je suis triste mais convaincu que nous avons pris la meilleure décision pour l’avenir du Barça », a-t-il indiqué.

Laporta a par ailleurs tiré à boulets rouges sur l’ancienne direction : « La gestion néfaste de l’ancienne direction nous a également empêché d’aller plus loin dans la prolongation de Messi. (…) Les investissements passés d’une magnitude qui représentent d’énormes amortissements, c’est ce qui nous pèse ».

Et de conclure : « Leo voulait rester. Mais il est confronté à la réalité. Leo et sa famille savent que je leur souhaite le meilleur. Le Barça est chez lui. Il a fait grandir le club et son palmarès comme personne ».

M.F.