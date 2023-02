Denrées alimentaires : plus de 3.000 infractions enregistrées en 2023

Les commissions mixtes présidées par les walis et gouverneurs a contrôlé, durant la période allant du début 2023 au 22 février, 64.034 lieux de production, de stockage et de vente en gros et au détail, a indiqué, jeudi à Rabat, le Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Durant ces interventions, 3.325 infractions ont été enregistrées dans le domaine des prix et de la qualité des denrées alimentaires, a fait savoir Baitas qui répondait, lors d’un point de presse à l’issue de la réunion du Conseil de gouvernement, à une question sur le bilan des opérations de contrôle et la situation des produits saisis.

S’agissant de la qualité des matières et produits stockés ou mis en vente, les commissions mixtes ont saisi et détruit, durant cette période, 400 tonnes de produits impropres à la consommation ou non conformes aux normes en vigueur, tandis que les produits utilisables ont été vendus aux enchères publiques, a-t-il ajouté.

Les commissions locales poursuivent leur action en vue de lutter contre toute tentative de fraude, de monopole, de spéculation et de manipulation des prix, avait souligné le ministre auparavant, rassurant que les marchés « sont bien approvisionnés en produits de base »

