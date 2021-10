Démolition d’une partie de la muraille jouxtant Rabat-Ville: ce qu’il en est vraiment

Des rumeurs persistantes prétendent que la séculaire muraille des Almohades serait sur le point d’être démolie pour permettre l’élargissement de la gare Rabat-ville, dont les travaux d’embellissement et de rénovation ne sont pas encore complètement achevés.

En revanche, une source proche de l’Office national des chemins de fer (ONCF) a assuré qu’il n’en était rien et que ces allégations mensongères sont dénuées de tout fondement. Et de souligner que les personnes qui osent colporter de telles rumeurs ignorent tout de la réalité sur le terrain et ne cherchent qu’à semer la zizanie.

De même que la même source a vivement démenti la fausse information concernant la démolition de la partie de la muraille des Almohades, se trouvant en face de la gare Rabat-Ville. Mais comme la rumeur a la dents dure, malheureusement, les réseaux sociaux continuent à s’indigner contre une démolition inexistante!

L.A.