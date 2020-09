Démantèlement d’une cellule terroriste à Témara, Tiflet et Tanger: les détails de l’opération

Dans le cadre des efforts inlassables visant à neutraliser les menaces terroristes et préserver notre pays contre les plans destructeurs sur lesquels misent les organisations terroristes, le Bureau central d’investigation judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la Surveillance du Territoire (DGST) a réussi, sur la base de renseignements précis, à démanteler une cellule terroriste affiliée à l’organisation dite «Etat islamique » mettant en échec ses plans imminents et extrêmement complexes et ayant de nombreux liens dans plusieurs villes marocaines.

Ces opérations sécuritaires ont été exécutées simultanément dans les villes de Tanger, Tiflet, Temara et Skhirat, aux premières heures de jeudi et ont abouti à l’arrestation de cinq extrémistes âgés entre 29 et 43 ans, indique un communiqué du BCIJ.D

Développement suivra

S.L. (avec MAP)