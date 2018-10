Démantèlement d’un réseau d’émigration clandestine à Tanger: ce que l’on sait

Les recherches et investigations se poursuivent afin de déterminer l’ensemble des suspects éventuels appartenant à ce réseau criminel et établir ses liens potentiels avec d’autres réseaux criminels à l’intérieur comme à l’extérieur du Royaume.

Les éléments de la police judiciaire de Tanger et d’Assilah avaient démantelé mercredi soir, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de surveillance du territoire, un réseau criminel spécialisé dans les opérations d’émigration clandestine, a rappelé la même source, soulignant que 19 candidats à l’émigration clandestine ont été appréhendés et quatre suspects ont été arrêtés, dont un intermédiaire, une dame et deux individus s’activant dans l’organisation de ces opérations.