Delta au Maroc: une troisième dose du vaccin est-elle nécessaire ?

Le médecin chercheur en politiques et systèmes de santé, Tayeb Hamdi, a déclaré que l’efficacité des vaccins contre le covid-19 diminue avec l’apparition de nouveaux variants.

Lors d’un passage télévisé sur 2M, l’expert a souligné que les personnes âgées et/ou souffrant de maladies chroniques ont un système immunitaire plus faible. « Quant aux vaccins qui nécessitent une seule dose et qui ont été, jusque-là, efficaces, ils ne sont plus suffisants aujourd’hui avec le variant Delta. Ainsi, deux doses sont désormais nécessaires ».

Dr Hamdi ajoute par ailleurs que plus le covid se propage, plus de nouveaux variants apparaissent, car le virus se reproduit dans le corps humain. Le chercheur appelle ainsi au respect des gestes barrières, afin d’éviter l’apparition de nouveaux variants.

M.F.