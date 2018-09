Défilé de lingerie à Agadir: ce que l’on sait sur la vidéo qui circule

En parallèle, l’une des femmes qui ont assisté au défilé à Agadir a assuré à Le Site Info que ce genre d’événement est souvent organisé dans les hôtels et dans les salles de conférence au Maroc. «Je ne vois pas où est le mal d’organiser un défilé de lingerie fine. Les femmes ont désormais la chance d’y acheter leurs sous-vêtements sur place au lieu de faire les magasins, au vu et au su de la gent masculine», a-t-elle défendu. Ce défilé privé, organisé par une entreprise Casablancaise, a réuni des mannequins marocains et russes.

