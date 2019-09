Défigurée par son ex-mari à Casa: nouveau rebondissement (DGSN)

La brigade de la police judiciaire relevant du district de police Al Fida Mers Sultan à Casablanca a arrêté, aux premières heures de mercredi, un individu âgé de 36 ans, aux multiples antécédents judiciaires, pour son implication présumée dans une affaire de coups et blessures à l’arme blanche dont a été victime son ex-épouse.

Le mis en cause, aux antécédents judiciaires liés à l’attentat à la pudeur, viol, consommation de drogue, ivresse publique et manifeste, humiliation et vol avec violence, a été interpellé dans la région de Sidi Rahal près de Casablanca, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que l’individu a pris la fuite juste après avoir agressé physiquement son ex-épouse, le 8 septembre, à l’aide d’une arme blanche, en raison de différends familiaux et d’un échange d’accusations entre les deux parties.

Le prévenu a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent afin de démêler les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer l’ensemble des actes criminels qui lui sont reprochés.

S.L. (avec MAP)