Défi de la lecture arabe: la grande gagnante est une Marocaine de 9 ans (Vidéo)

Parmi 300 enfants représentants 3000 écoles dans le monde arabe, cette élève du primaire, la plus jeune candidate du concours, a réussi à atteindre la finale et à rafler le titre, engrangeant ainsi 130.000 dirhams.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK