Découvrez “The Pearl Marrakech”, un lieu idéal pour passer l’Aid! (PHOTOS)

Besoin de vous reposer pendant l’Aid ? Vous n’avez encore rien prévu ? The Pearl Marrakech est le lieu idéal pour vous détendre et passer du bon temps, seul ou en famille, au cœur du quartier l’Hivernage de la ville ocre.

C’est l’endroit qu’il vous faut pour passer les fêtes de l’Aid al-Adha dans une atmosphère chaleureuse, conviviale et un cadre intimiste, autant que familial…

Le luxe et l’espace

L’ambiance est à la fois chaude et épurée, tout en reflétant la richesse des couleurs des intérieurs marocains. L’hôtel dispose d’une capacité de 71 suites, allant de 46 à 220m². Il accueille également un spa de 2000 m², “The Pearl Spa”.

Cet hôtel au cachet si particulier propose une restauration éclectique, constituée de La Galerie all-day dining, du restaurant japonais “Namazake”, du restaurant italien ,”Del Café”, du bar-restaurant le Sky Lounge. The Circle Night-Club vous accueille pour des nuits endiablées… DJ Live & Show !

Une vue imprenable

Et ce n’est pas tout. L’hôtel dispose de trois piscines chauffées dont l’une sur les toits et une autre en extérieur au décor raffiné de 25 m2 de long, permettant aux hôtes d’effectuer quelques longueurs ou, tout simplement, de se rafraîchir sous le soleil de Marrakech.

D’une superficie de 46 m², les suites deluxe, d’inspiration baroque, ont été imaginées et conçues par le décorateur Jacques Garcia. Elles sont ornées de soie drapée, de tissus en velours et jouissent d’un subtil éclairage marocain traditionnel. L’espace est ouvert et inclut un grand coin salon, un bureau et une penderie, ainsi qu’une spacieuse terrasse Juliette.

Des suites Junior, Exécutive, Ambassadeur, Prestige et Royale viennent compléter l’offre haut de gamme de The Pearl Marrakech. Toutes les chambres et suites profitent de la vue imprenable sur les monts de l’Atlas et la pluriséculaire Koutoubia.

L’offre à ne pas rater

Pour l’Aid, The Pearl vous propose la chambre DELUXE avec DEMI-PENSION OFFERTE à 2300 MAD seulement! Vous aurez un accueil VIP et un déjeuner spécial AID (compris dans la demi-pension). Nous vous proposons aussi -20% sur la deuxième chambre DELUXE pour les enfants de moins de 12 ans et -20% sur les soins SPA. Quant à la balade à vélo, elle vous est offerte gracieusement.

Alors, n’hésitez plus! The Pearl est le lieu que vous cherchez et qui vous permettra de faire un bon break pendant les vacances de l’Aid Al-Adha. Découvrez et réservez à temps! Nous vous attendons!



Visitez notre site web:

https://www.thepearlmarrakech.com/

Réservez votre séjour :

https://www.thepearlmarrakech.com/fr/offres-speciales