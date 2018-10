Découvrez l’hôpital Prince Moulay Abdallah de Salé (VIDEO)

Inauguré le 16 mai dernier, l’hôpital Moulay Abdallah de Salé ouvrait ses portes au public quatre jours après pour laisser place au démarrage des prestations médicales. Depuis, ce sont quelque 800 cas qui sont au quotidien traités dont à peu près 300 dans l’urgence. L’établissement hospitalier disposant en cela de 250 lits.

Ce qui caractérise l’hôpital Moulay Abdallah ,selon la déclaration de son directeur Othman ‘’Baïd’’ c’est le découpage ingénieux sur une superficie de 3,7 hectares respectant la proximité de l’ancien hôpital et le nouvel hôpital. Il permet de ce fait, une activité de services de soins des plus appropriées et des plus performantes.

L’hôpital dispose en outre de neuf départements hospitaliers et ce, dans le but rapprocher au mieux le citoyen de sa capacité clinique et de ses services en qualité et soins. Il est équipé de matériel médical des plus récents et ses ressources humaines sont d’une qualification on ne peut plus compétente.

Ce bijou d’établissement hospitalier aura couté la bagatelle de quelque 320 millions de dirhams.

S.L.