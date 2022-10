Découvrez les coulisses du concert virtuel de Saad Lamjarred (VIDEO)

Plus que quelques jours avant le concert 100 % virtuel de Saad Lamjarred. Le chanteur s’apprête à rentrer dans l’histoire du Metaverse, en étant le premier artiste marocain à avoir son propre avatar dans le monde virtuel.

Saad Lamjarred, en compagnie du crooneur libanais, Ragheb Alama, et du compositeur Michel Fadel, se partageront la ʺscèneʺ le 20 octobre prochain. Une scène virtuelle et accessible à leurs fans à travers le monde. Les artistes se sont vu transformer en personnages virtuels à cette occasion, à travers l’utilisation de combinaisons de capture de mouvements, afin de reproduire fidèlement leurs gestuelles et leurs expressions faciales.

La prestation, organisée par la compagnie spécialisée en divertissement virtuel, Meta Boundless, sera diffusée en simultané à travers le monde.

A.O.