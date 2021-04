Découvrez les coulisses de la série « Bnat El Assas » (VIDEO)

Dans le cadre de la stratégie adoptée par la Société nationale de la radio et de la télévision (SNRT) ces dernières années, qui vise à redonner confiance au téléspectateur marocain, Al-Aoula a réussi à remporter le pari, à travers les séries co-produites par la société « Disconnect« , pionnière dans le domaine de la production.

Ce Ramadan, cette collaboration a donné vie à la série à succès « Bnat El Assas » (les filles du gardien), qui connaît la participation d’une panoplie de stars du cinéma et de la télévision au Maroc. Il s’agit notamment de Aziz Al Hattab, Mouna Fettou, Souad Khoyi, Dounia Boutazout, Mansour Badri, ainsi qu’un certain nombre de jeunes acteurs, sous la direction de l’acteur et réalisateur, Driss Erroukh.

La caméra de Ghalia a accompagné les acteurs lors du tournage, où les mesures sanitaires étaient méticuleusement respectées. L’actrice Mouna Fettou nous a fait part de son bonheur de signer son grand retour, de son plaisir de travailler sous la direction de son ami Driss Erroukh et de sa première collaboration avec l’actrice Dounia Boutazout.

De son côté, le réalisateur Driss Erroukh a évoqué les défis auxquels il a été confronté en pleine crise sanitaire. Il a notamment été obligé à réduire le nombre des techniciens, afin de respecter les conditions imposées par l’État dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. L’actrice Dounia Boutazout a, quant à elle, déclaré qu’elle avait toujours admiré l’actrice Mouna Fettou, et qu’elle souhaitait travailler avec elle.

M.F.