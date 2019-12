Découvrez le plus grand parking de Casablanca (PHOTOS)

Le plus grand parking de Casablanca a enfin été ouvert. Selon une source de Le Site info, il s’agit du parking souterrain de la mosquée Hassan II, considéré comme le plus grand espace de stationnement dans la métropole. Et d’ajouter que le nouveau parking peut accueillir plus de 1200 voitures, au grand bonheur des Casablancais.

La même source a précisé la société chargée de sa gestion a fixé des tarifs raisonnables pour les automobilistes, variant en fonction de la durée du stationnement. Le prix y a été fixé à 3 dirhams par heure de stationnement, 5 dirhams pour deux heures et 40 dirhams pour 24 heures. Un abonnement mensuel est également proposé à 600 dirhams. En cas de perte du ticket, une amende de 40 dirhams est imposée.

K.Z. et N.M.