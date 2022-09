Découvrez le nouveau son de Saad Lamjarred (VIDEO)

Teasé pendant un bon moment, Saad Lamjarred vient de dévoiler son nouveau single « El Hala’ ».

L’artiste a partagé sa nouvelle chanson via YouTube, où elle a généré plus de 500.000 vues en moins de 24h. Le clip met en scène Saad Lamjarred, en fou amoureux d’une « lady in red ». En plus de l’aspect visuel du clip et de sa performance vocale, l’artiste démontre ses talents de danseur.

Les paroles et la composition du nouveau single sont le fruit des Égyptiens Tamer Hussein et Aziz El-Shafei. La distribution revient au Marocain Jalal El Hamdaoui, alors que l’on retrouve le réalisateur libanais, Dan Haddad, derrière la caméra.

Pour rappel, Saad Lamjarred avait dévoilé, début août, une chanson en khaliji, baptisée « Alacheq Alhayem ».

A.O.

