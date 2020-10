Découvrez le nouveau look de Bouchra Dou (PHOTO)

Le nouveau look arboré par la journalise Bouchra Dou, sur une photo publiée récemment sur son compte Instagram, a suscité beaucoup de remarques par ses followers qui, tout en la félicitant pour son nouveau look, lui ont demandé si elle a subi une opération esthétique.

Pour mettre fin à ces rumeurs, Bouchra Dou, connue pour son style un peu insolite de couvrir des événements politiques, a assuré qu’elle n’est pas passée sur le billard. Elle a expliqué que le changement de son apparence est, en fait, le résultat d’un régime «bio», la pratique régulière du sport et l’arrêt du traitement à la cortisone qu’elle était obligée de suivre pour des raisons de santé.

On rappelle que Bouchra avait supprimé toutes ses publications et photos sur Instagram et est revenue avec une nouvelle tête après avoir perdu 9 kilos de son poids. Elle a également partagé le teaser de la nouvelle saison de son programme «Mtakhafech men Dou» (N’aie pas peur de Dou), un calembour sur son nom, signifiant « électricité » en darija marocaine.

S.Z.