Découvrez le bovin le plus lourd du SIAM 2019 (VIDEO)

Les visiteurs, en provenance de différentes villes du Maroc, continuent d’affluer en masse au Salon International d’agriculture de Meknès. Si certains sont là pour les échanges entre professionnels, d’autres s’y rendent pour découvrir les bovins exposés.

A cet égard, Elabi Abdelatif, éleveur à Sidi Bennour, a déclaré à Le Site Info que l’un de ses bœufs a reçu le prix du bovin le plus lourd lors d’une compétition. Ce taureau, âgé d’à peine un an et demi, pèse 778 KG et coûte 35.000 dirhams.

Organisée par l’Association du Salon International de l’Agriculture au Maroc, sous la thématique: “L’agriculture, levier d’emploi et avenir du monde rural”, cette 14ème édition du SIAM prendra fin le 21 avril 2019.

A.K.A.