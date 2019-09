Découvrez la nouvelle photo officielle du roi Mohammed VI

Depuis le lundi 23 septembre, une nouvelle photo officielle du roi Mohammed VI a été adoptée. Une circulaire a été adressée, par le Chef de gouvernement, aux ministres, secrétaires d’Etat et à tous les établissements publics, leurs annonçant qu’ils devront désormais afficher la nouvelle photo du Souverain.

Les écoles, les collèges et les lycées sont également appelés à réactualiser la photo officielle du roi. Le ministre de l’Education nationale Said Amzazi a d’ailleurs envoyé une lettre aux directeurs des Académies régionales d’Education et de Formation afin de prendre les dispositions nécessaires.

Ce nouveau portait officiel est disponible exclusivement chez Barid Al Maghrib.

