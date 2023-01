Découvrez la date des prochaines vacances scolaires

Ce mois de janvier 2023 réserve plusieurs journées de vacances scolaires aux apprenants et aux cadres pédagogiques et administratifs.

Ainsi, en plus du mercredi 11 janvier, jour férié en commémoration du « Manifeste de l’indépendance », et selon la programmation du calendrier des vacances du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, pour l’année scolaire 2022-2023, les vacances de fin semestre auront lieu du dimanche 22 janvier au dimanche 29 janvier ( 8 jours.).

.Quand aux Troisièmes vacances, de 8 jours également, elles auront lieu du dimanche 12 mars au dimanche 19 mars prochain. Les Quatrièmes vacances, elles, de 8 jours aussi et incluant la Fête du travail et celle de l’Aïd Al-Fitr, elles seront du dimanche 30 avril 2023 au dimanche 7 mai 2023.

M.R.