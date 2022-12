Découverte des restes d’un lion de l’Atlas à Essaouira (PHOTOS)

Une importante découverte archéologique a été faite au niveau du site de Bizmoune à Essaouira. Une équipe d’archéologues de l’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine (INSAP) et des universités d’Aix-Marseille (France) et de l’Arizona (USA) sont derrière cette trouvaille.

L’INSAP a annoncé la découverte archéologique ce mercredi, indiquant que les restes d’un lion de Barbarie, aussi connue en tant que lion de l’Atlas ont été découverts par les chercheurs. Selon les premiers éléments scientifiques disponibles, le spécimen découvert aurait entre 100.000 et 110.000 ans.

L’Institut indique qu’il s’agit là de la première découverte du genre dans le centre ouest du royaume, à noter que cette espèce s’est éteinte à l’état sauvage récemment.

A.O.