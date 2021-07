Découverte de vestiges archéologiques à l’ancienne médina de Salé

Des vestiges et des structures archéologiques ont été découverts lors des travaux d’aménagement du « Foundouk Al Kaa Al Kadima » situé au centre de la médina de Salé, dans le cadre du projet de réhabilitation et de valorisation de cette ancienne médina (2019-2023), a annoncé, vendredi, le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports (Département de la Culture).

Suite à une première expertise effectuée in situ par les services compétents de la direction régionale de la culture de Rabat-Salé-Kénitra, il a été convenu entre les différents intervenants, sous la supervision de la Wilaya de la région et de la préfecture de Salé, de procéder à des fouilles sur le site, afin de déterminer la nature de la découverte et d’étudier ses étapes historiques, a précisé le ministère dans un communiqué. En effet, des fouilles archéologiques ont été lancées, le 07 juin 2021, sur le site sous la tutelle de l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine (INSAP) et de la Direction régionale du département de la culture avec le concours d’une entreprise spécialisée dans le domaine, a ajouté la même source.

Ces fouilles se poursuivent par une équipe d’archéologues sous la supervision du chef du département d’archéologie islamique à l’INSAP, Dr Lahcen Taouchikht, jusqu’à la première semaine du mois de juillet. Selon le communiqué, les fouilles ont jusqu’à présent permis la découverte de structures archéologiques identifiant les grandes étapes d’utilisation du site à travers toute son histoire.

Elles ont aussi permis de découvrir de nombreux vestiges archéologiques, notamment de la céramique et du métal, qui témoignent de la richesse des étapes ayant marqué l’utilisation des lieux, a fait savoir la même source, notant que toutes les découvertes feront l’objet d’un rapport scientifique détaillé qui jettera la lumière sur l’histoire du site.

S.L. (avec MAP)