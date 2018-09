Décoré par Mohammed VI, le prof d’Al-Hoceïma se confie

Hicham Al Faquih est un enseignant dans une école primaire à Al-Hoceïma. Ses initiatives au profit de ses élèves avaient séduit les internautes. Il s’était en effet déguisé en Mickey Mouse pour les accueillir le jour de la rentrée. L’année passée, chaque élève a eu droit à un livre, ainsi qu’au goûter de la première journée de classe.

Des initiatives “rarissimes” dans le milieu scolaire marocain qui ne passent pas inaperçues. “Une bonne éducation se fait grâce à l’amour des élèves pour l’école”, avait déclaré l’enseignant.

Son engagement a été récompensé lundi 17 septembre par le Ouissam Al Istihqaq Al Watani de deuxième classe qu’il a reçu des mains du roi Mohammed VI à l’issue de la cérémonie de présentation du bilan d’étape et du programme exécutif relatif à la mise en œuvre de la réforme de l’éducation et de la formation.

Contacté par Le Site Info, l’enseignant de 33 ans, on ne peut plus heureux, a confié qu’il ne s’attendait pas à être décoré par le Souverain. «J’ai été agréablement surpris par la décoration royale et je n’ai jamais pensé que je puisse un jour être reçu par le roi Mohammed VI. Je ne peux vous décrire ce que j’ai ressenti à ce moment-là», a-t-il expliqué.

Et d’ajouter qu’il n’a pas reçu le Ouissam pour s’être déguisé en Mickey Mouse. «En plus d’être enseignant, je suis militant associatif dans la commune Arbaâ Taourirt, dans la région d’Al Hoceima, où je travaille», a souligné Hicham, affirmant qu’il fait de l’associatif depuis déjà 17 ans. «J’ai installé des toilettes au sein de l’école où j’enseigne et j’ai contribué, avec l’aide des habitants de la commune, au forage de deux puits dans la région», a-t-il assuré.

Rappelons que le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Saïd Amzazi avait rendu visite à Hicham Al Faquih après la diffusion de ses photos, déguisé en Mickey Mouse et offrant des cadeaux à ses élèves, sur les réseaux sociaux.

N.M.