Décharge de Médiouna: le gouvernement entre en jeu

La secrétaire d’Etat chargé de l’environnement et du développement durable Nezha El Ouafi s’est réunie ce mercredi 28 novembre avec les membres de la coalition associative pour la protection de l’environnement afin de trouver une solution efficace pour la décharge de Médiouna dont souffrent une grande partie des Casablancais.

Dans une déclaration à Le Site info, le président de la coalition Mehdi Limina a assuré que la réunion s’est bien déroulée et que la secrétaire d’Etat a été à l’écoute. «Lors de cette réunion, on a confié que les Casablancais résidant à proximité de cette décharge souffrent énormément. Nezha El Ouafi nous a d’ailleurs promis d’intervenir dans les prochains jours pour éradiquer ce problème», a-t-il assuré.

Et d’ajouter que les représentants des 30 associations composant la coalition ont demandé à la secrétaire d’Etat d’assister à la prochaine réunion du Conseil de la ville afin d’aborder ce sujet.

Rappelons que malgré les voix qui se sont élevées du côté des militants environnementaux pour fermer définitivement cette décharge publique, le Conseil de la ville a décidé de reporter l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres lancé pour la mise en place de la nouvelle décharge qui sera située à Al Mejjatia, sur une superficie de 11 hectares.

Selon une source de Le Site info, cette dernière nécessite minimum 12 mois de réaménagement pour être prête, assurant que la décharge de Médiouna ne fermera pas tant que celle d’Al Mejjatia n’a pas encore été réaménagée.

A ce propos, Mehdi Limina a confié à Le Site info que les militants associatifs ont déjà appelé la commune à fermer immédiatement et définitivement la décharge de Médiouna à cause des dangers qu’elle représentes pour la santé des citoyens. Et d’ajouter que les habitants de Médiouna ont été choqués par la décision du conseil de la ville de reporter l’ouverture des plis, soulignant qu’ils ne supportent plus de vivre à proximité de cette décharge.

N.M.