Décharge de Médiouna: la fermeture, ce n’est pas pour demain!

Ce n’est pas demain la veille que la nouvelle décharge contrôlée, prévue dans la commune El Mejjatia Ouled Taleb, sera opérationnelle au lieu et place de celle de Médiouna.

Les Casablancais devraient patienter encore des mois et mois avant que ce projet écologique financé par l’Etat ne sorte de terre. Ceci, alors que la décharge de Médiouna n’est plus en mesure de recueillir les 4 tonnes annuelles d’ordures ménagères et autres déchets de tout genre causant nombreuses nuisances et constituant un grand danger aussi bien environnement que sanitaire.

Les travaux d’aménagement de la nouvelle décharge, sur un terrain de 35 hectares, dan la commune El Mejjatia Ouled Taleb, sont au point mort. Et ce, à cause des reports de l’ouverture des plis de l’appel d’offres pour la désignation de l’entreprise qui sera en charge desdits travaux. La prochaine date annoncée par Casa Prestations, maître d’oeuvre délégué de ce projet est le 30 décembre 2020!

En attendant, la vétuste décharge de Médiouna ne risque pas de connaître sa fermeture définitive en 2019, comme promis solennellement par le maire PJDiste de Casablanca.

Ce “point noir”, selon la propre expression de Abdelaziz El Omari, continue donc à recevoir les déchets ménagers et assimilés avec des moyens et outils obsolètes. A se demander sur quels critères les responsables se sont basés pour opter pour cette solution.

