Décharge de Médiouna: les Casablancais sont en danger !

Le risque s’accroît, en effet, avec le temps et les responsables du secteur sont toujours incapables de trouver des solutions efficaces à pour éradiquer ces montagnes de déchets occupant plus de 80 hectares.

Les responsables environnementaux à Casablanca ont tiré la sonnette d’alarme, alertant contre le risque d’explosions et d’incendies dans la décharge de Médiouna. Ces dernières pourraient être causées par le méthane, ce gaz issu de la fermentation des matières organiques et qui a un effet 35 fois plus toxique que le gaz carbonique.