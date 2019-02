Décès d’une jeune mariée à Berrechid: sa mère témoigne (VIDEO)

La mère de la jeune mariée, décédée en janvier dernier, refuse de croire à la thèse du suicide de sa fille. C’est pour cela qu’elle souhaite de toutes ses forces qu’une enquête plus poussée soit diligentée afin d’élucider les vraies causes de cette mort suspecte.

A rappeler que ce drame a eu lieu dans la région dite” Daoura”, située dans la province de Berrechid. Dans une déclaration à Le Site info, la mère éplorée soutient que la défunte n’était pas malade du tout. “On a prétendu que ma pauvre fille s’était donnée la mort. Et moi, je dis qu’elle ne s’est pas suicidée”, affirme-t-elle.

Elle fait également part du différend qui existait entre sa fille et une parente de son époux. Ce qui avait décidé la jeune mariée à vouloir quitter le domicile conjugal pour rentrer chez ses parents. Notre interlocutrice ajoute avoir appris plus tard que sa fille était dans le coma et qu’elle est décédée après son hospitalisation.

L.A (avec M.A.S.)