Décès d’un touriste égyptien à Nador: l’ambassade sort de son silence

Après le tollé provoqué par le décès d’un touriste égyptien à l’hôpital de Nador des suites d’une crise cardiaque, l’ambassade d’Egypte à Rabat est sortie de son silence pour tirer les choses au clair.

Sur sa page officielle, l’ambassade a assuré qu’elle a dû livrer des explications à ce sujet à la demande de la famille du défunt après la polémique suscitée sur la Toile.

On apprend ainsi que l’ambassade et les autorités marocaines ont pris les choses en main et ont réglé les procédures administratives nécessaires pour le rapatriement de la dépouille dans les plus brefs délais.

K.Z.