Décès d’un élève à Meknès: ce qui s’est réellement passé

«Les trois garçons ont sauté et pris la fuite. Le défunt, lui, a perdu son équilibre et a chuté. Blessé à la tête, il est décédé à bord de l’ambulance lors de son transfert à l’hôpital», a rapporté un autre élève.

Selon plusieurs témoignages, l’élève décédé n’a pas été percuté par une voiture comme véhiculé par plusieurs médias, précisant qu’il s’est accroché, en compagnie de trois autres personnes, à un pickup up. Et d’ajouter que le chauffeur n’a pas remarqué leur présence.