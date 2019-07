Décès d’Essebsi: le roi Mohammed VI a donné des instructions

Sur Hautes Instructions Royales, il a été décidé d’annuler la réception qui était prévue à l’ambassade du Maroc en Tunisie à l’occasion de la Fête du Trône suite au décès du président tunisien Béji Caïd Essebsi.

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI) indique “qu’à la suite du décès du président tunisien Béji Caïd Essebsi, que Dieu ait son âme en Sa sainte miséricorde, et en signe de partage des sentiments de tristesse et de compassion avec la République tunisienne sœur suite à cette perte imparable et en harmonie avec les relations fraternelles exceptionnelles liant les deux pays, il a été décidé, sur Hautes Instructions Royales, d’annuler la réception que devait organiser l’ambassade du Royaume Maroc en République de Tunisie, le mardi 30 juillet 2019, à l’occasion du 20è anniversaire de la Glorieuse Fête du Trône”.

Rappelons que le prince Moulay Rachid a représenté le roi Mohammed VI aux funérailles du président tunisien Béji Caïd Essebsi, qui se sont déroulées ce samedi à la salle de l’Indépendance au palais Carthage à Tunis.

À cette occasion, Moulay Rachid a présenté les condoléances au président tunisien par intérim, Mohammed Ennaceur, au chef du gouvernement, Youssef Chahed et aux membres de la famille de feu Béji Caïd Essebsi.

Des chefs d’Etat et de gouvernement, dont le roi d’Espagne Felipe VI, l’Emir du Qatar le prince Tamim Ben Hamad Al Thani, les présidents français, Emmanuel Macron, palestinien, Mahmoud Abbas, portugais, Marcelo Rebelo de Sousa et maltais, Georges Vella, le chef du gouvernement libyen d’union nationale, Fayez Al-Sarraj et les secrétaires généraux de la Ligue arabe, Ahmed Abou Gheit et de l’Union du Maghreb arabe (UMA), Taieb Bakkouch, ainsi que plusieurs personnalités venues du monde entier ont assisté à ces funérailles nationales, qui se sont déroulées dans une ambiance solennelle et de grand recueillement.

S.L. (avec MAP)