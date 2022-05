Décès du président des EAU: Mohammed VI s’entretient au téléphone avec MBZ

Le roi Mohammed VI a eu, ce vendredi, un appel téléphonique avec Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, prince Héritier d’Abou Dhabi, suite au décès du Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane, président de l’Etat des Emirats Arabes Unis, indique un communiqué du Cabinet royal.

Voici l’intégralité du communiqué:

« Suite à la triste nouvelle du décès de SA Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane, président de l’Etat des Emirats Arabes Unis, SM le Roi Mohammed VI, que Dieu Le préserve, a eu un appel téléphonique avec Son frère SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, Prince Héritier d’Abou Dhabi, Commandant suprême adjoint des Forces Armées de l’Etat des Emirats Arabes Unis.

Au cours de cet appel, SM le Roi, que Dieu L’assiste, a de nouveau exprimé, au nom du Maroc, Roi, gouvernement et peuple, à Son Altesse le Prince Héritier et à travers lui à son illustre Famille princière et au peuple émirati frère, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite à cette perte cruelle d’un leader arabe, noble et brave, lié au Maroc par des liens solides de fraternité et d’estime.

En cette douloureuse circonstance, SM le Roi, que Dieu Le glorifie, a donné Ses Hautes Instructions pour décréter un deuil officiel de trois jours dans le Royaume, à partir du vendredi 13 mai 2022, avec mise en berne du drapeau national sur les édifices gouvernementaux, les administrations et les lieux publics, ainsi que sur les ambassades et consulats du Maroc à l’étranger.

Le Royaume du Maroc, tout en partageant la douleur de l’illustre Famille princière et du peuple émirati frère suite à cette perte cruelle, la volonté divine étant imparable, implore le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort, d’entourer le vénéré Défunt de Sa sainte miséricorde et de l’accueillir dans Son vaste paradis.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons ».

